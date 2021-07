Autostrade - Ipotesi di chiusura per tre settimane di un tratto della Genova-Savona

(Di martedì 20 luglio 2021) Il nodo autostradale genovese potrebbe andare incontro a un periodo ancora più difficile di quello finora già vissuto: Aspi, che gestisce l'A7 nelSerravalle-e l'A10 tra il capoluogo ligure e, ha infatti ipotizzato, su richiesta dell'ispettore Placido Migliorino del ministero delle Infrastrutture emobilità sostenibili, ladi una carreggiata dell'A10 in direzione di Ventimiglia tra il bivio con l'A7 e lo svincolo diPrà per il periodo compreso tra le 22 del 6 agosto e il 23 agosto. Il traffico verrebbe deviato sulla strada statale Aurelia. Il ...

... Comune di Genova, Anci e associazioni di categoria: 'L'è particolarmente preoccupante - ha ... 'È indispensabile che nell'incontro traper l'Italia e Comune di Genova, che abbiamo ...È indispensabile che nell'incontro traper l'Italia e Comune di Genova, che abbiamo ... "L'avanzata su richiesta specifica del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità ...L’interruzione, per il periodo compreso tra il 6 agosto e il 23 agosto, è dovuta ai lavori richiesti dal ministero nella galleria Provenzale ...Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla proposta, emersa nel corso della riunione di ieri del tavolo tecnico per i cantieri autostradali, di prosecuzione per due settimane c ...