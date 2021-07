Aereo precipita | Giuseppe e Francesco morti a 28 e 33 anni Fatale il momento poco prima dello schianto

(Di martedì 20 luglio 2021) È tragico il bilancio dell’incidente aero avvenuto nel pomeriggio di martedì 20 luglio 2021. Le due persone che si trovavano a bordo del velivolo sono decedute nello. Secondo quanto ricostruisce La Gazzetta del Mezzogiorno, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigli del fuoco, la polizia locale e gli operatori del 118, arrivati sul posto dopo la chiamata d’emergenza con due ambulanze. Purtroppo per le due persone che si trovavano a bordo del mezzo, un Piper P28, non c’è stato niente da fare. Il velivolo era decollato dallo scalo di Bari-Palese intorno alle 14, poi ha perso i contatti radio e radar con i controllori di volo. Il Piper P28 è ...

L'è precipitato nelle campagne tra le località di Savelletri e Capitolo. Le vittime sono rispettivamente originari di Castellaneta (Taranto) e Canosa. A quanto si apprende, il velivolo ...BRINDISI, 20 LUG - Unultraleggero è precipitato a Fasano (Brindisi), in contrada Coccaro. Le due persone a bordo, un istruttore e il suo allievo, sono morte. Il velivolo precipitato è un Piper P28 decollato da Bari ...PUGLIA – Due persone sono morte a seguito di un incidente di un aereo ultraleggero biposto, partito da Bari nel pomeriggio e precipitato a Fasano, in contrada Coccaro. Sul luogo del disastro sono ...Nelle scorse un aereo ultraleggero è precipitato a Fasano, in provincia di Brindici: ci sono 2 vittime. Ecco cosa è successo.