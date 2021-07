Ucciso mentre prelevava al bancomat, fermato anche il secondo indiziato (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - I carabinieri che indagano sull'omicidio dell'ex direttore di banca Giovanni Caramuscio, 69 anni, Ucciso la sera del 16 luglio a Lequile (Lecce) durante un tentativo di rapina, hanno fermato anche il complice del cittadino albanese già sottoposto a fermo perché ritenuto l'autore materiale del delitto. Il fermato è Andrea Capone, 28enne di Tricase, ma residente a Lequile. Insieme a Paulin Macaj, raggiunto a sua volta da provvedimento di fermo il 17 luglio, il giovane salentino avrebbe messo in atto il tentativo di rapina finito nel sangue.( Il 28enne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri del reparto operativo in ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - I carabinieri che indagano sull'omicidio dell'ex direttore di banca Giovanni Caramuscio, 69 anni,la sera del 16 luglio a Lequile (Lecce) durante un tentativo di rapina, hannoil complice del cittadino albanese già sottoposto a fermo perché ritenuto l'autore materiale del delitto. Ilè Andrea Capone, 28enne di Tricase, ma residente a Lequile. Insieme a Paulin Macaj, raggiunto a sua volta da provvedimento di fermo il 17 luglio, il giovane salentino avrebbe messo in atto il tentativo di rapina finito nel sangue.( Il 28enne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri del reparto operativo in ...

