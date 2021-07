Tornano in Italia i primi studenti bloccati a Malta: rientrano in 58 dopo i tamponi negativi (Di lunedì 19 luglio 2021) È partito intorno alle 10 di oggi, 19 luglio, dall’Aeroporto internazionale di Malta il primo volo charter per il rientro degli studenti delle scuole di lingue, messi in quarantena e negativi al test Covid. Si tratta di 58 studenti Italiani e di una trentina di tedeschi. Il volo, organizzato dalle autorità maltesi, farà scalo prima a Roma e successivamente a Francoforte. Tutti gli studenti si sono sottoposti a un nuovo test prima dell’imbarco. Per il rientro degli altri studenti e Italiani in vacanza rimasti bloccati in quarantena a ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) È partito intorno alle 10 di oggi, 19 luglio, dall’Aeroporto internazionale diil primo volo charter per il rientro deglidelle scuole di lingue, messi in quarantena eal test Covid. Si tratta di 58ni e di una trentina di tedeschi. Il volo, organizzato dalle autorità maltesi, farà scalo prima a Roma e successivamente a Francoforte. Tutti glisi sono sottoposti a un nuovo test prima dell’imbarco. Per il rientro degli altrini in vacanza rimastiin quarantena a ...

