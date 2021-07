Tokyo 2020 | positiva anche una ginnasta Usa Caos sui “contatti stretti” tra gli atleti | il Cio | «Possono allenarsi»

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sono quasi 60 i casi di positività al Coronavirus registrati trae staff aa pochi giorni dall’inizio dei Giochi olimpici. L’ultimo contagio confermato arriva dalla nazionale statunitense di ginnastica artistica. Un’atleta adolescente che si sta allenando in Giappone, a Inzai, in vista dell’Olimpiade, è risultatanelle ultime ore. Vista la giovanissima età della ragazza, non si tratterebbe della 24enne stella del team Simone Biles. Le altre ginnaste americane sono Jordan Chiles, Sunisa Lee, Grace McCallum, Jade Careye e MyKayla Skinner. Sunisa Lee e Grace McCallum hanno 18 anni. Un funzionario della municipalità di ...

Parlare di epidemia è ovviamente prematuro, trattandosi di casi isolati in spedizioni differenti e considerando che la stessa organizzazione diha previsto che gli atleti non entrino in contatto nel Villaggio Olimpico, ma fatto sta che il numero dei partecipanti ai Giochi Olimpici risultati positivi al Covid - 19 continua a ...Commenta per primo L'Italia arriva acon 'la squadra più forte di sempre'. Parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, il quale crede in un grande risultato nelle imminenti Olimpiadi estive. Per gli esperti, la squadra ...Il giocatore di beach volley ceco Ondrej Perušic salterà la sua prima partita ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e potrebbe essere escluso dall’intero torneo dopo essere diventato il terzo atleta a risu ...I Giochi Olimpici avrebbero dovuto segnare la ripartenza globale dopo la pandemia, ma stanno coincidendo con una recrudescenza del virus ...