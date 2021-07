PSG, Pochettino: “Un club come questo merita giocatori di altissimo livello” (Di lunedì 19 luglio 2021) Il nuovo allenatore del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato degli obiettivi di mercato del club francese e del futuro per il prossimo campionato Leggi su mediagol (Di lunedì 19 luglio 2021) Il nuovo allenatore del PSG, Mauricio, ha parlato degli obiettivi di mercato delfrancese e del futuro per il prossimo campionato

Ultime Notizie dalla rete : PSG Pochettino PSG, Pochettino: 'Il club merita giocatori di alto livello. Devono vincere qui' Sono queste le parole di Mauricio Pochettino , allenatore del PSG, facendo il resoconto della campagna acquisti del club parigino. 'Wijnaldum e Sergio Ramos hanno una mentalità vincente, ma la cosa ...

PSG, fissata il 27 luglio sfida amichevole contro il Siviglia Amichevole di lusso per il Paris Saint - Germain , a pochi giorni dalla Supercoppa di Francia contro il Lille dell'1 agosto. La formazione di Mauricio Pochettino, dopo i test contro Genoa (mercoledì) e Augsburg (sabato), affronterà il 27 luglio, con calcio d'inizio alle 20, il Siviglia. La sede della gara non è stata ancora resa nota, ma è certo ci ...

PSG, Pochettino: “Il club merita giocatori di alto livello. Devono vincere qui” “Penso che stiamo lavorando da sei mesi con Nasser Al-Khelaifi, il nostro presidente, e Leonardo per fare il mercato insieme. Un club come il PSG, con la sua gente, merita giocatori di alto livello e ...

