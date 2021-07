Omofobia sulla spiaggia di Miseno a Bacoli. Cacciate due ragazze che si baciavano (Di lunedì 19 luglio 2021) Il fatto è avvenuto nello scorso week end. La denuncia delle due ragazze sui social aggredite anche fisicamente da un uomo Leggi su rainews (Di lunedì 19 luglio 2021) Il fatto è avvenuto nello scorso week end. La denuncia delle duesui social aggredite anche fisicamente da un uomo

Advertising

Devabole : RT @Popopozau: Cos'è più diseducativo per una bambina di 6 anni: vedere due ragazze che si vogliono bene o il nonno e la madre che aggredis… - Popopozau : Cos'è più diseducativo per una bambina di 6 anni: vedere due ragazze che si vogliono bene o il nonno e la madre che… - Pamela01709164 : Ma non vi rendete conto che accusare un ragazzo di essere omofobo (sapendo benissimo che non lo è) sottolinea che b… - firevproofhs : @_just_like_y0u il queerbaiting è l'indugiare sulla comunità LGBTQ comportandosi come se se ne facesse parte o util… - EugenioCardi : @AnnaMar08591206 Bene ??. È un romanzo nel quale ho utilizzato un linguaggio duro, diretto, senza fronzoli perché co… -