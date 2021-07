Lo Spezia è un cluster | il club | “Due giocatori no vax”

Advertising

FBiasin : #Salini (medico #Spezia e #Figc): 'Cluster partito da due giocatori #novax. I vaccinati sono risultati positivi per… - sportface2016 : #Spezia, parla il responsabile medico: “Cluster causato dalla positività di un calciatore #novax” - TuttoMercatoWeb : Spezia con 11 positivi al Covid. Il medico: 'Cluster nato perché in rosa ci sono due no-vax' - Gobbissimo1 : RT @FBiasin: #Salini (medico #Spezia e #Figc): 'Cluster partito da due giocatori #novax. I vaccinati sono risultati positivi perché manca c… - tackleduro : RT @FBiasin: #Salini (medico #Spezia e #Figc): 'Cluster partito da due giocatori #novax. I vaccinati sono risultati positivi perché manca c… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia cluster

Sono giorni di apprensione per lo, trovatosi a fare i conti in ritiro con un focolaio di Coronavirus . Sono ben 11 al momento i positivi, uncausato da due atleti che hanno rifiutato di sottoporsi al vaccino anti - ...LA- Sono giorni complicati per lodi Thiago Motta, che dopo aver subito il blocco del mercato da parte della Fifa si è ... Anche per questo motivo si è creato un piccolodal punto ...Diversi giocatori positivi e situazione in continua evoluzione: non si ferma l’emergenza Covid-19 in casa Spezia, che negli ultimi tre giorni ha comunicato la positività di numerosi tesserati, tra ..."Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no-vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per ...