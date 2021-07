iPhone 13 potrebbe “copiare” una funzionalità classica degli smartphone Android

Advertising

infoitscienza : Una delle novità più attese dagli utenti iOS potrebbe arrivare con iPhone 13 - __Towanda : Il calendario che mi avvisa che potrebbe esserci un hacker nel mio iPhone o è un hacker davvero, o è un virus, in o… - __3lr__ : Tra l’altro ho appena provato con il mio iPhone X e zoommando passa effettivamente alla lente 2x durante la registr… - QdSit : Nuove indiscrezioni suggeriscono che #Apple potrebbe portare sulla prossima generazione di #iPhone13 il supporto al… - andreastoolbox : iPhone 13 potrebbe integrare il protocollo WiFi 6E - iPhone Italia -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone potrebbe

Se così fosse, con gli13 Appleaccorciare ancora le distanze dai dispositivi Android che da tempo supportano questa caratteristica. L'AOD permette di tenere sempre sotto controllo ...Pegasus è un malware che infettae dispositivi Android per consentire di estrarre messaggi, ... circostanza che lascia pensare che il sovranoaver incaricato le proprie agenzie di ...Apple con iPhone 13 potrebbe prendere spunto dalla concorrenza In particolare, le indiscrezioni diffuse da Mark Gurman sono relative allo schermo della serie di iPhone 13, che per la prima volta ...I migliori supporti iPhone per auto: da quelli minimal ai più accessoriati e per i diversi utilizzi in auto. I migliori supporti iPhone per auto: da quelli minimal ai più accessoriati e per i diversi ...