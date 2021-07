Giustizia, la riforma Cartabia cancella la costituzione di parte civile (Di lunedì 19 luglio 2021) La proposta di riforma della Giustizia della ministra Cartabia contiene importanti elementi di criticità. Tra questi appare macroscopico per gravità, il provvedimento con il quale si intende negare alle associazioni la possibilità di costituirsi parte civile nel processo. La proposta di modifica sarebbe contenuta nell’articolo 1bis, e riguarderebbe la legittimazione alla costituzione di parte civile. Pochi ne sono consapevoli, tuttavia questo aspetto della riforma lascia stupiti e indignati. Se questo elemento della ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 19 luglio 2021) La proposta didelladella ministracontiene importanti elementi di criticità. Tra questi appare macroscopico per gravità, il provvedimento con il quale si intende negare alle associazioni la possibilità di costituirsinel processo. La proposta di modifica sarebbe contenuta nell’articolo 1bis, e riguarderebbe la legittimazione alladi. Pochi ne sono consapevoli, tuttavia questo aspetto dellalascia stupiti e indignati. Se questo elemento della ...

