Giustizia, Conte prova a fare il duro, ma Draghi gli concede solo un contentino e blinda la riforma (Di lunedì 19 luglio 2021) Una considerazione a monte dell’incontro. Una riflessione sullo stato della democrazia. E un riassunto del quadro politico, quello del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, che la dice lunga sul vertice a due di questa mattina tra il premier Mario Draghi e il suo predecessore a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte. Una considerazione che va oltre le motivazioni e le reazioni che hanno giustificato l’ora di colloquio intercorso tra i due, e che porta Rampelli a commentare: «Il presidente del Consiglio Mario Draghi che incontra l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Una considerazione a monte dell’incontro. Una riflessione sullo stato della democrazia. E un riassunto del quadro politico, quello del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, che la dice lunga sul vertice a due di questa mattina tra il premier Marioe il suo predecessore a Palazzo Chigi, Giuseppe. Una considerazione che va oltre le motivazioni e le reazioni che hanno giustificato l’ora di colloquio intercorso tra i due, e che porta Rampelli a commentare: «Il presidente del Consiglio Marioche incontra l’ex presidente del Consiglio Giuseppeè la ...

