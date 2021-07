Giulia Salemi e le dolci dediche a Pierpaolo e Ariadna per il compleanno di Leo (FOTO) (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di grandi feste per il piccolo Leo. Ha passato tanti mesi senza vedere il suo papà a causa della lunga durata del Grande Fratello VIP ma adesso può coccolarlo e abbracciarlo tutte le volte che è possibile. E ieri lo abbiamo visto felicissimo tra le braccia di Pierpaolo Pretelli e della sua ex compagna, Ariadna Romero. Una gioia che i genitori di Leo hanno condiviso anche con Giulia Salemi, attuale fidanzata del Pretelli. Mentre i #prelemi erano ancora nella casa del Grande Fratello VIP 5, su di loro si è detto un po’ di tutto, anche che non sarebbero durati una volta finito il gioco. E invece, a oltre due mesi da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di grandi feste per il piccolo Leo. Ha passato tanti mesi senza vedere il suo papà a causa della lunga durata del Grande Fratello VIP ma adesso può coccolarlo e abbracciarlo tutte le volte che è possibile. E ieri lo abbiamo visto felicissimo tra le braccia diPretelli e della sua ex compagna,Romero. Una gioia che i genitori di Leo hanno condiviso anche con, attuale fidanzata del Pretelli. Mentre i #prelemi erano ancora nella casa del Grande Fratello VIP 5, su di loro si è detto un po’ di tutto, anche che non sarebbero durati una volta finito il gioco. E invece, a oltre due mesi da ...

