Giancarlo Giorgetti: "La svolta Green dell'Ue è troppo rapida. Frenare il piano verde o sarà crisi"

"Da qui a un decennio l'economia cambierà completamente, nasceranno nuovi settori, e altri in base a questa sorta di eutanasia decisa dalla politica moriranno, è già scritto. L'Europa ha voluto accelerare sul Green, ma attenzione a non finire fuori strada". Giancarlo Giorgetti in una intervista a "Libero Quotidiano" smonta la retorica del "verde a ogni costo" e che "Green è sempre bello". "O tutto il mondo - spiega il numero uno dello Sviluppo economico condivide lo stesso obiettivo e quindi le stesse regole, oppure l'Europa con questa decisione si lega mani e piedi e perde da subito la ..."

