GF Vip 6 | probabili concorrenti e data d’inizio

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il GF Vip 6 già da qualche settimana ha iniziato a scaldare i motori in vista della sesta edizione. Il reality show capitanato da Alfonso Signorini tornerà a tenere compagnia ai telespettatori italiani dal mese di settembre. Anche quest’anno il programma andrà in onda per diversi mesi, come avvenuto nel corso della passata stagione. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sesta edizione del GF VIP. GF Vip 6, la programmazione Le anticipazioni del reality show rivelano che il programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda con due appuntamenti settimanali. Laè stata fissata per il 13 settembre 2021. Le puntate dovrebbero essere ...

Advertising

zazoomblog : GF Vip 6 rumors: Alex Di Giorgio Ciacci Pamela Prati probabili concorrenti - #rumors: #Giorgio #Ciacci #Pamela -

Ultime Notizie dalla rete : Vip probabili

NonSoloRiciclo

...in cui sono protagonisti i. In onda accanto al conduttore Alfonso Signorini ci saranno le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sono previste, per ora, 13 puntate e otto...Il lunedì "Grande Fratello" (con Alfonso Signorini e come opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe) per tredici puntate previste e ottoraddoppi. In quel caso la messa in onda è ...Il GF Vip 6 già da qualche settimana ha iniziato a scaldare i motori in vista della sesta edizione. Il reality show capitanato da Alfonso Signorini tornerà a tenere compagnia ai telespettatori italian ...Fabrizio Cilli, ex pretendente di Gemma Galgani a Uomini e Donne e Sofia Calesso, ex di Temptation Island, si candidano per il Grande Fratello Vip 6.