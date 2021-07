Genoa | tegola Bani | stop di un mese per il difensore

(Di lunedì 19 luglio 2021) Infortunio: ildelha rimediato una lesione muscolare al polpaccio. Une mezzo diBrutte notizie per ildopo la prima amichevole estiva disputata contro l’FC Stubai. Mattiaha rimediato una lesione muscolare al polpaccio che lo costringerà a unodi almeno une mezzo. È questa la diagnosi evidenziata dallo staff sanitario rossoblù dal ritiro di Neustift, in Austria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Davide Ballardini dovrà fare a meno di Mattia Bani, infortunatosi al 20' di Genoa-Strubai, prima amichevole estiva dei liguri. L'allenatore italiano ha perso dunque un elemento importante della difesa del Grifone, per un periodo di tempo attualmente indeterminato, sebbene... Prima tegola stagionale per il Genoa: Mattia Bani si è procurato una lesione muscolare al polpaccio nel corso della prima amichevole contro lo Stubai, vinta sabato pomeriggio per 5-0 dai rossoblu di Ballardini. In un colpo solo il Grifone ha ufficializzato l'arrivo di tre pedine più il rinnovo di un giocatore esperto. Il Genoa non perde tempo. Con un comunicato ufficiale il club ligure ha infatti annunciato...