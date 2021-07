GABRIELE MUCCINO DIRIGERÀ LA SERIE EVENTO SULLA DINASTIA GUCCI (Di lunedì 19 luglio 2021) La DINASTIA GUCCI, uno dei nomi più celebri e blasonati del made in Italy e dell’eccellenza dell’alta moda, sarà raccontata in una SERIE EVENTO diretta da GABRIELE MUCCINO. Negli ultimi mesi non sono mancate le irritazioni degli eredi di GUCCIo GUCCI, il fondatore della maison (Firenze, 1921), in merito al chiacchierato film di Ridley Scott House of GUCCI. La pellicola di Scott si concentra sull’omicidio GUCCI con Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, tornata in libertà dopo la condanna nel 1998 a 26 anni di carcere ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 19 luglio 2021) La, uno dei nomi più celebri e blasonati del made in Italy e dell’eccellenza dell’alta moda, sarà raccontata in unadiretta da. Negli ultimi mesi non sono mancate le irritazioni degli eredi di, il fondatore della maison (Firenze, 1921), in merito al chiacchierato film di Ridley Scott House of. La pellicola di Scott si concentra sull’omicidiocon Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, tornata in libertà dopo la condanna nel 1998 a 26 anni di carcere ...

