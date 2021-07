Fifa 21: scoperta fabbrica di account falsi in Ucraina (Di lunedì 19 luglio 2021) scoperta in Ucraina una mega fabbrica di account falsi di Fifa 21. Circa quattromila Ps4 collegate in griglie e indebitamente, ecco perché In Ucraina è stata scoperta una fabbrica illecita con all’interno oltre quattromila Ps4 collegate in simultanea ad una fonte elettrica. Il vero obiettivo di questa azione non è il mining farm, ma la creazione illegale di account falsi di Fifa 21. Dopo diverse indagini la verità venuta fuori è legata alle carte Fut di Fifa. Si ... Leggi su zon (Di lunedì 19 luglio 2021)inuna megadidi21. Circa quattromila Ps4 collegate in griglie e indebitamente, ecco perché Inè stataunaillecita con all’interno oltre quattromila Ps4 collegate in simultanea ad una fonte elettrica. Il vero obiettivo di questa azione non è il mining farm, ma la creazione illegale didi21. Dopo diverse indagini la verità venuta fuori è legata alle carte Fut di. Si ...

Advertising

infoitscienza : Scoperta in Ucraina una mega fabbrica di account falsi di Fifa 21 - ReTwitStorm_ita : #Sfruttavano #Migliaia di PS4 per #Speculare su FIFA #Ultimate Team: #Scoperta una farm bot in #Ucraina… - Asgard_Hydra : Scoperta in Ucraina una mega fabbrica di account falsi di Fifa 21 - Wired - walterwhiteITA : Scoperta in Ucraina una mega fabbrica di account falsi di Fifa 21 -