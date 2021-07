“È difficile, sono triste”. Charlene di Monaco, nuove verità sulla salute e la ‘fuga’ da Alberto e figli (Di lunedì 19 luglio 2021) La convalescenza di Charlene di Monaco continua e non è chiaro quando potrà tornare al suo quotidiano di sempre. Le sue condizioni di salute non sono ancora abbastanza positive per poter tornare a Monaco dal marito principe Alberto e dai due figli Gabriella e Giacomo (2014). Com’era si era appreso settimane fa, è stata colpita da un’infezione otorinolaringoiatrica. La grave infezione è cominciata a seguito di un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che ha il fine di poter fare degli impianti nella zona dei molari. Da più di un mese ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 19 luglio 2021) La convalescenza didicontinua e non è chiaro quando potrà tornare al suo quotidiano di sempre. Le sue condizioni dinonancora abbastanza positive per poter tornare adal marito principee dai dueGabriella e Giacomo (2014). Com’era si era appreso settimane fa, è stata colpita da un’infezione otorinolaringoiatrica. La grave infezione è cominciata a seguito di un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che ha il fine di poter fare degli impianti nella zona dei molari. Da più di un mese ...

Advertising

DSantanche : Ci hanno spacciato il reddito di cittadinanza come la soluzione alla povertà, ma la verità è l’opposto: i poveri ci… - FratellidItalia : ?? Ci hanno spacciato il #RedditoDiCittadinanza come la soluzione alla povertà, ma la verità è l’opposto: i poveri c… - Roberto_Fico : Le notizie che arrivano da Germania e Belgio sono terribili. Ci ricordano che l'azione di contrasto alla… - natasottona : @glowsangio leti non ti meritano proprio, sono loro a perderci perché sei una persona stupenda. so che è difficile ma fregatene?? - tweety70il : @MMaXXprIIme @Ettore572 1/2dopo la dose 1dopo la seconda è più difficile.E parliamo di Pfizer o Moderna.Tutti gki a… -