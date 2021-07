Due cani bagnino salvano 15enne nelle acque di Palinuro (Di lunedì 19 luglio 2021) cani bagnini tra le onde per salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente. Igor e Luna sono i due Labrador eroi della giornata di sabato a Palinuro, nel Cilento. L’intervento di soccorso è iniziato intorno alle 17. I due cani bagnino si sono dati il cambio nel nuoto controcorrente per riuscire a portare in salvo Ilenia, la ragazza che, mentre faceva il bagno con le amiche, trascinata via dalla forte corrente, si è ritrovata sola in balìa delle onde. Luna, la giovane Labrador color miele è riuscita a raggiungerla per prima. Assieme al suo compagno di squadra umano l’hanno assicurata al baywatch ed hanno ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 19 luglio 2021)bagnini tra le onde per salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente. Igor e Luna sono i due Labrador eroi della giornata di sabato a, nel Cilento. L’intervento di soccorso è iniziato intorno alle 17. I duesi sono dati il cambio nel nuoto controcorrente per riuscire a portare in salvo Ilenia, la ragazza che, mentre faceva il bagno con le amiche, trascinata via dalla forte corrente, si è ritrovata sola in balìa delle onde. Luna, la giovane Labrador color miele è riuscita a raggiungerla per prima. Assieme al suo compagno di squadra umano l’hanno assicurata al baywatch ed hanno ...

