Calciomercato Roma: Kluivert al Nizza, trattativa in chiusura. I dettagli (Di lunedì 19 luglio 2021) Calciomercato Roma: trattativa in chiusura col Nizza per la cessione di Justin Kluivert. I dettagli dell’operazione Justin Kluivert è vicinissimo al Nizza. La trattativa tra il club francese e la Roma per l’acquisto dell’esterno è in dirittura di arrivo. Come riportato da Sky Sport, prevista la fumata bianca già nelle prossime ore. Accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021)incolper la cessione di Justin. Idell’operazione Justinè vicinissimo al. Latra il club francese e laper l’acquisto dell’esterno è in dirittura di arrivo. Come riportato da Sky Sport, prevista la fumata bianca già nelle prossime ore. Accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - DiMarzio : #Roma | In chiusura la cessione di #Kluivert al #Nizza - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, le prime immagini di Luka #Romero a #Roma - romaforever_it : CALCIOMERCATO Roma, Kluivert verso il Nizza. Atteso nelle prossime ore in città - fedesa28 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, Mourinho attende Xhaka: a giorni la firma con i giallorossi #AsRoma -