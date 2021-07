Britney Spears, nuovosfogo contro il padre: “Finché non smetterà di controllarmi non salirò su un palco” (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo anni di silenzio Britney Spears torna a parlare. L’icona della musica pop mondiale sta col tempo riprendendo possesso della sua vita, e nelle ultime settimane sta testimoniando questo cammino verso la libertà attraverso diversi post su Instagram. L’ultimo è un attacco contro il padre, accusato dalla cantante di averla controllata per anni, impedendole di vivere la sua vita. Dopo l’hashtag #FreeBritney con cui la popstar annunciava di aver avuto la possibilità di scegliere il proprio legale, l’ultimo post della cantante racconta di un dolore ancora vivo: “Per quelli che criticano i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo anni di silenziotorna a parlare. L’icona della musica pop mondiale sta col tempo riprendendo possesso della sua vita, e nelle ultime settimane sta testimoniando questo cammino verso la libertà attraverso diversi post su Instagram. L’ultimo è un attaccoil, accusato dalla cantante di averlallata per anni, impedendole di vivere la sua vita. Dopo l’hashtag #Freecon cui la popstar annunciava di aver avuto la possibilità di scegliere il proprio legale, l’ultimo post della cantante racconta di un dolore ancora vivo: “Per quelli che criticano i ...

