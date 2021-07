Aveva il Covid e violava la libertà vigilata: rom spedito per un anno in Sardegna, lavorerà in una colonia penale (Di lunedì 19 luglio 2021) FALCONARA - Isili, 2.500 anime nel cuore della Sardegna, un altipiano ad intensa coltivazione di cereali e foraggi, tra nuraghi e ruscelli. Qui sorge la colonia penale agricola più antica d'Italia, ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 19 luglio 2021) FALCONARA - Isili, 2.500 anime nel cuore della, un altipiano ad intensa coltivazione di cereali e foraggi, tra nuraghi e ruscelli. Qui sorge laagricola più antica d'Italia, ...

Advertising

ladyonorato : Il ministro della sanità britannico positivo al Covid, e aveva fatto le due dosi. Ma voi muti e #vaccinatevi - RobertoBurioni : Ieri partita in compagnia di amici. Nessuno aveva la mascherina. Abbiamo sofferto, tifato ed esultato abbracciandoc… - borghi_claudio : @anto_sent_this In nessun caso in cui ho fatto un tampone l'avrei evitato con la vaccinazione. Alla Camera interess… - giovamb03420810 : RT @MinervaMcGrani1: Ora ditemi, per cortesia, quante possibilità aveva questo ragazzino di 13 anni di morire a causa del covid... #18luglio - koaz74 : RT @MinervaMcGrani1: Ora ditemi, per cortesia, quante possibilità aveva questo ragazzino di 13 anni di morire a causa del covid... #18luglio -