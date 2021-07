ATP Gstaad 2021 | Paire supera Kovalik Bene anche Ymer | Polmans e Lopez

(Di lunedì 19 luglio 2021) Si sono appena conclusi i match di primo turno dell’ATPil francese Benoitche hato in due set col punteggio di 6-3 7-6 lo slovacco Jozef. Una buon successo per il transalpino che piano piano sta cercando di ritrovarsi. Fatica e vince in rimonta lo svedese Mikaelche dopo aver perso il primo set col punteggio di 6-4 contro il francese Enzo Couacaud ha ribaltato la situazione con un doppio 6-3. Vincelo spagnolo Felicianoche sfrutta il ritiro del tennista di casa Marc-Andrea Huesler ...

Un infortunio alla gamba sinistra costato a Marc - Andrea Huesler (162) l'eliminazione al primo turno degli Swiss Open. Lo svizzero ha dovuto gettare la spugna ... trionfatore anel 2016, lo ...PROGRAMMA2502021 (MARTEDI 20 LUGLIO) ROY EMERSON ARENA dalle ore 10.30 - (LL) Zuk vs Novak a seguire - (7) Djere vs Seyboth Wild a seguire - (5) Delbonis vs (WC) Riedi non prima delle ...Si sono appena conclusi i match di primo turno dell'ATP Gstaad 2021. Bene il francese Benoit Paire che ha superato in due set col punteggio di 6-3 7-6 lo slovacco Jozef Kovalik. Una buon successo per ...Al primo turno Hüsler ha alzato bandiera bianca a seguito di un infortunio, mentre Ehrat e Nikles non hanno convinto ...