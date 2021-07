Anche la tegola "Pegasus" su Orban. Ma Bruxelles alza le mani (Di lunedì 19 luglio 2021) Un’altra tegola si abbatte sulla reputazione di Viktor Orban dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, ma stavolta Bruxelles non ritiene di dover intervenire. Secondo un’inchiesta condotta da 80 giornalisti di 17 media a livello globale per ‘Forbidden Stories’, organizzazione giornalistica no-profit con sede a Parigi, e da Amnesty international, il governo ungherese avrebbe utilizzato il software Pegasus, prodotto dall’israeliana Nso, per spiare gli smartphones di attivisti e giornalisti. Si tratta dello stesso programma usato da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per spiare persone vicine al ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Un’altrasi abbatte sulla reputazione di Viktordal punto di vista del rispetto dei diritti u, ma stavoltanon ritiene di dover intervenire. Secondo un’inchiesta condotta da 80 giornalisti di 17 media a livello globale per ‘Forbidden Stories’, organizzazione giornalistica no-profit con sede a Parigi, e da Amnesty international, il governo ungherese avrebbe utilizzato il software, prodotto dall’israeliana Nso, per spiare gli smartphones di attivisti e giornalisti. Si tratta dello stesso programma usato da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per spiare persone vicine al ...

