Addio a Giannetto Cenci | era l' anima del volontariato | questa mattina l' ultimo saluto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio Giannetto

corriereadriatico.it

ha sempre mantenuto alta la sua attenzione verso la comunità che tanto amava e per la quale ha prestato per anni volontariato. La camera ardente è alla Casa funeraria Re di Padiglione, ...... poi un rapporto speciale lo ha legato - per sempre - a tanti grandi maestri: Bruno Caruso, Aldo Turchiaro, Alberto Ziveri per il quale si fece 'modello', Piero Guccione,Fieschi, Gian ...OSIMO E’ morto sabato pomeriggio all’Inrca Giannetto Cenci, 83 anni, storico presidente dell’associazione di promozione sociale Noi Anziani di Osimo. Malato da tempo, era ...Le imprese, appena possono, se ne vanno dal nostro Paese. L'industria europea non vive un momento facile, ma l'Italia politica litiga sul ddl Zan ...