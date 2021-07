A sportellate con Alessandro Zan (Di lunedì 19 luglio 2021) Abbiamo passato un’ora buona insieme con Alessandro Zan, deputato del Pd, primo firmatario della famosa legge contro l’omotransfobia, e con lui abbiamo provato a ragionare su cosa significhi questa legge, su quali siano i punti controversi, su quali siano le critiche da accettare, su quali siano le questioni da risolvere. E lo abbiamo fatto partendo da posizioni diverse: questo giornale ha scritto più volte che una legge che lascia ai magistrati l’interpretazione delle parole non può essere una legge intoccabile e l’onorevole Zan ha più volte risposto alle nostre critiche. Abbiamo scelto di tornare a dialogare con lui, sfidandolo a viso aperto, mettendo in campo sfumature ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Abbiamo passato un’ora buona insieme conZan, deputato del Pd, primo firmatario della famosa legge contro l’omotransfobia, e con lui abbiamo provato a ragionare su cosa significhi questa legge, su quali siano i punti controversi, su quali siano le critiche da accettare, su quali siano le questioni da risolvere. E lo abbiamo fatto partendo da posizioni diverse: questo giornale ha scritto più volte che una legge che lascia ai magistrati l’interpretazione delle parole non può essere una legge intoccabile e l’onorevole Zan ha più volte risposto alle nostre critiche. Abbiamo scelto di tornare a dialogare con lui, sfidandolo a viso aperto, mettendo in campo sfumature ...

Ultime Notizie dalla rete : sportellate con F1 LIVE GP Gran Bretagna in diretta: cronaca, commenti e risultati da Silverstone ...questo circuito hanno sempre dato spettacolo e non si sono risparmiati sportellate: Alonso e Vettel . Chiudono la top ten Russell e Ocon . Sainz invece partirà 11°, che paga il contatto al via con l'...

Ita - Alitalia. Lazzerini: 'Serve una compagnia aerea' Fabio Lazzerini a ruota libera sul domani di Ita. L'Ad di Ita, a poche ore dal via libera dell'Ue al nuovo vettore ("con i funzionari di Bruxelles sono stati sette mesi di sportellate" ma "li abbiamo convinti della bontà dell'operazione"), si sofferma su alcuni punti base. A partire dalla flotta che sarà di 52 ...

Ita parte con 52 aerei. “Dialoghi aperti con Lufthansa e Delta” La vera nota dolente è il ritardo accumulato nel decollo, che non potrà sfruttare il trampolino di lancio della stagione estiva. Non poter fare i biglietti per questa estate è "un grande svantaggio", ...

