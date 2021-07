Traffico Roma del 18-07-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 luglio 2021) Luceverdema entro Vanti dalla redazione Buon pomeriggio ancora Buona domenica in corso e rientro in città di quanti hanno trascorso il fine settimana fuori porta sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna la Pontina è l’uscita Appia mentre sulla Pontina ci sono ancora una mente a tratti a partire da Pomezia Nord fino al Raccordo situazione per certi versi analoga sulla Cristoforo Colombo ora lentamente e coda a partire da per Porziano la polizia locale Ci segnano ancora un incidente al Testaccio via Marmorata in prossimità di via Caio cestio in direzione di Porta San Paolo incidente rallentamenti in via Appia Antica all’altezza del cavalcavia ...