“Sono stata costretta”. UeD, Samantha a bomba su Alessio. La verità che fa male dietro la rottura (Di domenica 18 luglio 2021) Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, ancora loro. La coppia di Uomini e Donne sembrava vivere un periodo magico. Appena usciti dal programma di Maria De Filippi l’ex tronista e il corteggiatore hanno intrapreso una relazione che molti consideravano perfetta. Tanto che quando Samantha è stata criticata e vittima di body shaming il suo fidanzato è subito intervenuto. “Sono sfig…ti, o sfig…te. Contano zero. Zero” le parole di Ceniccola, che promette battaglia: “Più mandate sti messaggi più non fate niente. Vi asfalto a tutti, uno per uno arrivo a tutti”. “Ennesima sfig..ta che nella vita ha poco – le ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 luglio 2021)Curcio eCeniccola, ancora loro. La coppia di Uomini e Donne sembrava vivere un periodo magico. Appena usciti dal programma di Maria De Filippi l’ex tronista e il corteggiatore hanno intrapreso una relazione che molti consideravano perfetta. Tanto che quandocriticata e vittima di body shaming il suo fidanzato è subito intervenuto. “sfig…ti, o sfig…te. Contano zero. Zero” le parole di Ceniccola, che promette battaglia: “Più mandate sti messaggi più non fate niente. Vi asfalto a tutti, uno per uno arrivo a tutti”. “Ennesima sfig..ta che nella vita ha poco – le ...

