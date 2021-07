Reporter e attivisti nel mirino I giornaloni accusano Orban | spionaggio tramite un software israeliano

(Di domenica 18 luglio 2021) Il governoe diversi governi definiti "autoritari" avrebbero utilizzato unper spiare i cellulari di giornalisti,e manager nel mondo. E' quanto emerge dai leak di un'indagine condotta dal Washington Post e altre 16 testate internazionali. Il, venduto dall'israeliana NSO Group e chiamato Pegasus, è nato per consentire ai governi di seguire terroristi e criminali. Tra i governi che l'hanno usato per spiare ci sarebbe anche quello di Viktor. E dalle carte, riporta il sito dell'Ansa, emergerebbe che nelsiano finite ...

...e manager nel mondo. E' quanto emerge dai leak di un'indagine condotta dal Washington ... ilsaudita ucciso.E quelli di giornalisti che compaiono nell'elenco, datato 2016, ci sonodi varie testate ... per glicontinuare a svolgere la loro attività e per gli oppositori politici pianificare ...Diversi governi “autoritari” hanno utilizzato un software per spiare i cellulari di giornalisti, attivisti e manager nel mondo. Lo rivela un'indagine condotta dal “Washington Post” e da altre sedici t ...Oltre 180 giornalisti, tra cui l’attuale direttore del Financial Times, ma anche attivisti per i diritti umani, sindacalisti, politici, figure ...