Questo Malgioglio? Non proprio, la versione-Rambo: una foto sconvolgente | Guarda (Di domenica 18 luglio 2021) Ma dove si trova Cristiano Malgioglio? Ora spunta una foto che incuriosisce i fan: Cristiano, con mascherina d'ordinanza e occhiali da sole (immancabili), si fa fotografare prima di salire in elicottero. Sembra che sia in Puglia, almeno queste sono le ultime indiscrezioni su di lui. Ma non si sa altro. Malgioglio ha preso davvero il volo con "Tutti me miran", l'ultimo brano dal ritmo inconfondibile che sta raggiungendo migliaia e migliaia di visualizzazioni con un video in stile Pedro Almodovar. Ora, dopo l'Eurovision che ha commentato in coppia con Gabriele Corsi, Malgioglio potrebbe tornare in Rai: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Ma dove si trova Cristiano? Ora spunta unache incuriosisce i fan: Cristiano, con mascherina d'ordinanza e occhiali da sole (immancabili), si fagrafare prima di salire in elicottero. Sembra che sia in Puglia, almeno queste sono le ultime indiscrezioni su di lui. Ma non si sa altro.ha preso davvero il volo con "Tutti me miran", l'ultimo brano dal ritmo inconfondibile che sta raggiungendo migliaia e migliaia di visualizzazioni con un video in stile Pedro Almodovar. Ora, dopo l'Eurovision che ha commentato in coppia con Gabriele Corsi,potrebbe tornare in Rai: ...

lethargiclouisx : RT @flgiusti: Questo brano è stato inciso da Jennifer Lopez e Marc Anthony grazie a Cristiano Malgioglio #topdieci - flgiusti : Questo brano è stato inciso da Jennifer Lopez e Marc Anthony grazie a Cristiano Malgioglio #topdieci - Arobios : @LSantillo_96 Io sinceramente non sono così entusiasta per malgioglio, non vedo vedo bene in questo ruolo - wakeua : Più che altro: Malgioglio ha detto una cosa giusta: tanti non comprendono nulla di te. Hai tanto bisogno di affett… - lorenzB59 : @Roberto11506829 @LegaSalvini Malgioglio in questo momento è troppo impegnato con la regina Elisabetta?? -