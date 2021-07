Paura a Falconara | violenta tromba d’aria colpisce la spiaggia | ombrelloni spezzati e lettini capovolti – Video

(Di domenica 18 luglio 2021) Unasi è formata a largo di, in provincia di Ancona, per poi raggiungere le spiagge. La forza distruttiva del vento ha spazzato via gran parte delle attrezzature che si trovavano all’interno degli stabilimenti balneari sul litorale, compresie sdraio. Le immagini mostrano lo spettacolare fenomeno atmosferico e gli ingenti danni da esso causati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(Ancona), 18 luglio 2021 - " Avevamodi morire", urla un bagnino dalla spiaggia una volta passata la tempesta. Un vortice in mare. Con la pioggia ad alimentarne la forza e il vento ...... VIDEO: 'SIAMO DISPERATI' La tromba d'aria verificatasi aMarittima rappresenta un ... intanto, si sono registrati tetti scoperchiati dalla furia del vento e lasi protrae per ulteriori ...Forti raffiche di vento si sono abbattute sulla costa sradicando ombrelloni e sdraio in due stabilimenti balneari di Falconara. Signorini: «Chiederò lo stato di calamità naturale». FALCONARA – Attimi ...Ci sarà tempo per quantificare con certezza quanto andato in fumo, attrezzature e arredi, distrutti da una tromba d’aria marina 'mai vista prima così forte da queste parti' Falconara (Ancona), 18 lugl ...