Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia I 'botti clandestini' interrompono il sindaco orlando alla commemorazione di Via D'Amelio -… - Mediagol : Palermo, Sindaco San Gregorio Magno: “Tutto sulla struttura che ospita i rosa” - InfinitoIsacco : RT @Daviderel4: Tombini intasati dalla #spazzatura e cantieri, la dissestata #Palermo allagata da un nubifragio. Numerosi interventi dei #V… - Ed52926520 : RT @Virus1979C: (Orlando è sindaco di palermo quasi ininterrottamente da circa 35 anni.. C'era ancora il muro di berlino..????) Palermo, nubi… - divorex82 : RT @Virus1979C: (Orlando è sindaco di palermo quasi ininterrottamente da circa 35 anni.. C'era ancora il muro di berlino..????) Palermo, nubi… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Sindaco

All'evento ha partecipato anche ildiLeoluca Orlando, che ha espresso 'indignazione per i troppi depistaggi di Stato. Facciamo memoria per affermare verità, giustizia e legalità dei ...Oggi pomeriggio ildi, Leoluca Orlando, ha partecipato all'evento, nell'ambito della commemorazione della strage di via D'Amelio, dal titolo 'Il tempo che verrà tra memoria e futuro', ..."La polizia di Stato simbolo di unione tra la città di Palermo e coloro che con professionalità difendono e hanno difeso i valori della giustizia, della legalità e ...Alcuni ospiti di un gruppo di neo arrivati in quarantena hanno volontariamente appiccato le fiamme per creare il caos. Vigili del fuoco sul posto, padiglione inagibile ...