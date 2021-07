Mistero sulla morte di Libero De Rienzo: dal cellulare forse le risposte sulle ultime ore (Di domenica 18 luglio 2021) Prosegue l'attività di indagine della Procura di Roma sulla morte dell'attore Libero De Rienzo , trovato privo di vita da un amico la sera di giovedì. Obiettivo di chi indaga è 'perimetrare' le 48 ore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) Prosegue l'attività di indagine della Procura di Romadell'attoreDe, trovato privo di vita da un amico la sera di giovedì. Obiettivo di chi indaga è 'perimetrare' le 48 ore ...

Advertising

ssm_ale : RT @LGmarangon: L'Italia è quel posto dove alcuni politici fanno mistero sulla loro vaccinazione e non vogliono il Greenpass con la doppia… - mau50rm : RT @LGmarangon: L'Italia è quel posto dove alcuni politici fanno mistero sulla loro vaccinazione e non vogliono il Greenpass con la doppia… - Rosapeli1 : RT @LGmarangon: L'Italia è quel posto dove alcuni politici fanno mistero sulla loro vaccinazione e non vogliono il Greenpass con la doppia… - Moixus1970 : RT @LGmarangon: L'Italia è quel posto dove alcuni politici fanno mistero sulla loro vaccinazione e non vogliono il Greenpass con la doppia… - huge1961 : RT @LGmarangon: L'Italia è quel posto dove alcuni politici fanno mistero sulla loro vaccinazione e non vogliono il Greenpass con la doppia… -