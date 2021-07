Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi e spiega il perché (Di domenica 18 luglio 2021) Niente Olimpiadi per Matteo Berrettini Arriva una brutta notizia per i tifosi italiani che aspettavano di poter ammirare Matteo Berrettini alle Olimpiadi di Tokyo. A darne il comunicato è stato il Coni: purtroppo il tennista è costretto a rinunciare alla manifestazione a causa di un problema fisico. Dopo la nota ufficiale a prendere la parola L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 18 luglio 2021) NienteperArriva una brutta notizia per i tifosi italiani che aspettavano di poter ammiraredi Tokyo. A darne il comunicato è stato il Coni: purtroppo il tennista è costretto a rinunciare alla manifestazione a causa di un problema fisico. Dopo la nota ufficiale a prendere la parola L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - repubblica : ?? Tennis. Matteo Berrettini salta le Olimpiadi di Tokyo. 'Risentimento muscolare, devo stare a riposo 15 giorni' - Quirinale : #Mattarella: “Quella seconda parata, nell’ultimo rigore, ha reso felici milioni di persone, non soltanto in Italia.… - Monicavda83 : RT @ultimenotizie: Infortunio muscolare per Matteo #Berrettini. Il tennista romano, prima testa di serie azzurra e recente finalista al tor… - bbe4trice : RT @Coninews: Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il tennista… -