Macabra scoperta | dal canale spunta il cadavere di un uomo in canottiera

(Di domenica 18 luglio 2021) Dalle acqueuna La Salute di Livenza in Veneto. L'allarme è stato lanciato da un pescatore nel pomeriggio di oggi 18 luglio. I carabinieri sono arrivati in prossimità di via Bimotrice ...

Advertising

leggoit : Macabra scoperta a La Salute, dal canale Brian spunta il cadavere di un uomo - Uomodellastrad1 : RT @Gazzettino: Macabra scoperta a La Salute, dal canale Brian spunta un cadavere - Gazzettino : Macabra scoperta a La Salute, dal canale Brian spunta un cadavere - newsbiella : Macabra scoperta a Viverone, cadavere di giovane donna ritrovato sul fondo nel lago -

Ultime Notizie dalla rete : Macabra scoperta

ilgazzettino.it

Dalle acque spunta un cadavere a La Salute di Livenza in Veneto. L'allarme è stato lanciato da un pescatore nel pomeriggio di oggi 18 luglio. I carabinieri sono arrivati in prossimità di via Bimotrice ...Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nelle acque del lago di Viverone. Laè stata fatta da un passante che stava passeggiando sul lungolago e ha visto il corpo che galleggiava. Sono scattati i soccorsi del 118, i carabinieri e il Nucleo Subacqueo dei Vigili ...SAN STINO - Dalle acque spunta un cadavere a La Salute di Livenza. L'allarme è stato lanciato da un pescatore nel pomeriggio di oggi 18 luglio. I carabinieri sono ...Non si esclude che l'attore abbia consumato stupefacenti nelle ore che hanno preceduto la sua morte. Polvere bianca ritrovata su un tavolo ...