Formula 1 | Gp Silverstone | Hamilton vince davanti a Leclerc Sainz 6° | incidente per Verstappen

(Di domenica 18 luglio 2021) Il pilota monegasco conduce la gara fino a due giri dalla fine, poi non può nulla contro l'inglese.torna sul podio dopo un anno

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE! ? Beffato Leclerc a due giri dalla fine I RISULTATI ? - SkySportF1 : ? CONTATTO LH44-SUPER MAX (2/52 ??) ?? Leclerc ne approfitta, safety car in pista IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? MAX FIRMA LA 1° QUALIFICA SPRINT ?? Super Leclerc, sfortuna Sainz I risultati ? - FormulaPassion : #F1 | Le parole della top-3 del #BritishGP: Hamilton, Leclerc e Bottas - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE! ? Beffato Leclerc a due giri dalla fine I RISULTATI ? -

La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di1 d'Inghilterra. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc che ha preceduto l'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas. . 18 luglio 2021- Lewis Hamilton vince il Gran Premio della Gran Bretagna, valevole per la decima tappa del Mondiale 2021 di . Il campione in carica si impone nel circuito digrazie a una bella rimonta dopo la penalità di 10 secondi arrivata per l' incidente con Max Verstappen al primo giro . Secondo un super Charles Leclerc, che cede nel finale e vede la ...18 luglio 2021 La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 d'Inghilterra. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc che ha preceduto l'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas.Il pilota inglese Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, corso domenica pomeriggio sul circuito di Silverstone. Hamilton ha ...