Ferragni e Fedez, le "umili vacanze" dei paladini della sinistra: il Pd aggrappato a questi due, capito che roba è? | Guarda (Di domenica 18 luglio 2021) Hai capito, i paladini della sinistra? Hai capito, i nuovi "leader" di Pd e dintorni? Si parla ovviamente di Chiara Ferragni e Fedez, due multi-milionari, gente che più lontana da un operaio, giusto per fare un esempio caro proprio alla sinistra, davvero non esiste. E la coppietta, tra un post a favore del ddl Zan e un insulto al nemico politico di turno (ma i contenuti restano sempre a zero), ecco che si gode le sue "umili vacanzine". Già, i Ferragnez prima si sono concessi un break in un resort extralusso in Versilia, un posto dove ...

Sofia260215 : RT @cicememi: I geni di Chiara Ferragni hanno letteralmente detto a quelli di Fedez: “Levatevi che ci pensiamo noi” - MirtillaMalco12 : @KantEva10 @cicememi Secondo la Ferragni tutti e due sono uguali a lei ..ha anche messo screen … peccato che tutti… - giuggiolabubi : RT @cicememi: I geni di Chiara Ferragni hanno letteralmente detto a quelli di Fedez: “Levatevi che ci pensiamo noi” - __overprotected : Oscuro i nomi ma ho comunque lo screen, e comunque ma quanto devi essere triste a chiedere come fa Chiara Ferragni… - MarfeMatteo : RT @marfeluca: In questi giorni sto cercando di disintossicarmi dal lavoro e in particolare dalla #politica, però ci sta una domanda secca:… -