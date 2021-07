Delitti in Paradiso 10 trasloca alla domenica dal 18 luglio e va in pausa fino ad agosto: la nuova programmazione (Di domenica 18 luglio 2021) Delitti in Paradiso 10 ha debuttato lo scorso mercoledì in prima visione su Rai2, ma trasloca alla domenica, sempre in prima serata: la serie franco-britannica di BBC, France2 e PBS, ambientata in un immaginario atollo caraibico, subisce un cambio di programmazione a pochi giorni dall’esordio della stagione e subito prima di una pausa dal palinsesto della rete. Delitti in Paradiso 10 torna in onda con gli episodi 3 e 4 domenica 18 luglio, a partire dalle 21.10 su Rai2: l’ispettore Neville Parker (Ralf ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 luglio 2021)in10 ha debuttato lo scorso mercoledì in prima visione su Rai2, ma, sempre in prima serata: la serie franco-britannica di BBC, France2 e PBS, ambientata in un immaginario atollo caraibico, subisce un cambio dia pochi giorni dall’esordio della stagione e subito prima di unadal palinsesto della rete.in10 torna in onda con gli episodi 3 e 418, a partire dalle 21.10 su Rai2: l’ispettore Neville Parker (Ralf ...

