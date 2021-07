Covid Lazio, oggi 471 contagi e nessun morto: bollettino 18 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 471 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. nessun nuovo decesso. “oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-997) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 471 nuovi casi positivi (-29), 0 decessi (-2), i ricoverati sono 119 (+14), le terapie intensive sono 26 (+1), i guariti sono 40. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%. I casi a Roma città sono a quota 303? comunica in una nota ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 471 i nuovida coronavirus18nel, secondo i dati dell’ultimonuovo decesso. “su quasi 7mila tamponi nel(-997) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 471 nuovi casi positivi (-29), 0 decessi (-2), i ricoverati sono 119 (+14), le terapie intensive sono 26 (+1), i guariti sono 40. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%. I casi a Roma città sono a quota 303? comunica in una nota ...

fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - Rolfi39 : RT @rep_roma: Covid, nel Lazio 471 nuovi casi (-29) e nessun decesso (-2). D'Amato: 'Ad inizio agosto il 70% della popolazione avrà ricevut… - ProDocente : Covid, la Regione Lazio si rivolge ai giovani: “Prima di partire per le vacanze vaccinatevi per tornare a settembre… - rep_roma : Covid, nel Lazio 471 nuovi casi (-29) e nessun decesso (-2). D'Amato: 'Ad inizio agosto il 70% della popolazione av… - askanews_ita : I dati odierni del #Covid19 a Roma e nel Lazio -