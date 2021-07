Contagi e ricoveri in crescita (ma meno decessi). Il bollettino: così la variante Delta mette paura (Di domenica 18 luglio 2021) Salgono ancora anche se di poco i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore: sono 3.127 secondo il bollettino del ministero della Salute. Ieri 17 luglio erano stati 3.121. Sono 3 i decessi, contro i 13 del 17 luglio. E ancora: sono 165.269 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 244.797. Con il diffondersi della variante Delta, il tasso di positività è dell'1,9 per cento, in aumento rispetto all'1,3 per cento di ieri (più 0,6 per cento). Sono 156 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 6 nel saldo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Salgono ancora anche se di poco i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore: sono 3.127 secondo ildel ministero della Salute. Ieri 17 luglio erano stati 3.121. Sono 3 i, contro i 13 del 17 luglio. E ancora: sono 165.269 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 244.797. Con il diffondersi della, il tasso di positività è dell'1,9 per cento, in aumento rispetto all'1,3 per cento di ieri (più 0,6 per cento). Sono 156 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 6 nel saldo ...

