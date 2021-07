Calciomercato Torino, l’obiettivo in attacco è Messias (Di domenica 18 luglio 2021) Il Torino punta a rinforzarsi nel reparto offensivo. Tra i nomi sulla lista di Juric c’è quello di Messias del Crotone Movimenti in casa Torino. Il club granata, infatti, è pronto a chiudere per la cessione del centrocampista Soualiho Meitè al Benfica. Dopo il mancato riscatto da parte del Milan, il francese è finito nella lista degli esuberi del nuovo tecnico Juric, che ha dato il benestare alla cessione. L’ex rossonero è pronto ad unirsi al Benfica, che dovrebbe versare nelle casse granata una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Soldi che, secondo quanto riferito da Tuttosport, il club del presidente Urbano Cairo è già pronto a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Ilpunta a rinforzarsi nel reparto offensivo. Tra i nomi sulla lista di Juric c’è quello didel Crotone Movimenti in casa. Il club granata, infatti, è pronto a chiudere per la cessione del centrocampista Soualiho Meitè al Benfica. Dopo il mancato riscatto da parte del Milan, il francese è finito nella lista degli esuberi del nuovo tecnico Juric, che ha dato il benestare alla cessione. L’ex rossonero è pronto ad unirsi al Benfica, che dovrebbe versare nelle casse granata una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Soldi che, secondo quanto riferito da Tuttosport, il club del presidente Urbano Cairo è già pronto a ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Juventus, cessione decisa - Addio al difensore Calciomercato Juventus, i bianconeri sono ormai alla decisione finale. Il difensore lascerà Torino per accasarsi a Bergamo. Calciomercato Juventus, vertice decisivo in casa bianconera per quanto concerne il futuro del giovane difensore. Frabotta sarebbe molto vicino a chiudere con l'Atalanta:...

La Juve lo aspetta, ma Ronaldo 'gioca' sui social: 'Il giorno della decisione' Dalla sua scelta sulla permanenza o meno a Torino dipende molto delle prossime mosse mercato del club bianconero ( LEGGI QUI LE ULTIME ). 'DECISION DAY' - E Ronaldo sulla 'scelta' ci gioca anche ...

Torino 2021/2022: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi Toro News Calcio: CR7 criptico sui social "Giorno della decisione" In completo azzurro, appoggiato ad una delle sue auto di lusso, Cristiano Ronaldo torna a scrivere sul suo profilo Instagram.

Juventus, Cristiano Ronaldo criptico su Instagram: 'Il giorno della decisione' Un post enigmatico di Cristiano Ronaldo ha spaventato i tifosi della Juventus. In molti si chiedono se questo sia un indizio di mercato ...

