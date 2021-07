Calcio | Lazio Escalante e Durmisi ' Con Sarri si lavora tanto'

Advertising

CB_Ignoranza : Si è giocata ieri sera a Roma la finale di Coppa Italia di Calcio a 8 tra la Totti Sporting Club e la Lazio. Dopo i… - CorSport : La #Lazio vince la #CoppaItalia, #Totti sbaglia il rigore decisivo ?? - CorSport : - ZzuCicciu : RT @fanpage: #Hysaj canta 'Bella Ciao' e fa infuriare i tifosi della Lazio - ArmandaGelsomin : RT @fanpage: #Hysaj canta 'Bella Ciao' e fa infuriare i tifosi della Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lazio

Così Gonzalo Escalante, centrocampista della, intervenuto ai microfoni diStyle Channel, facendo il punto dopo i primi giorni di ritiro ad Auronzo di Cadore: "All'inizio non è stato ...... Dazn) Inter - Genoa (sabato ore 20.45, Sky e Dazn) Napoli - Venezia (domenica ore 12.30, Sky e Dazn) Bologna - Salernitana (domenica ore 15, Dazn) Empoli -domenica ore 15 (Dazn) Torino - ...Così Gonzalo Escalante, centrocampista della Lazio, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, facendo il punto dopo i primi giorni di ritiro ad Auronzo di Cadore: "All'inizio non è stato ...Francesco Totti che sbaglia il rigore decisivo e la Lazio che vince la Coppa Italia di calcio a 8. Non sarà stato un vero e proprio derby di campionato all'Olimpico, ma quello andato ...