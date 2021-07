Belen Rodriguez, il Codacons accusa l’ospedale in cui è nata Luna Marì (Di domenica 18 luglio 2021) Il Condacons, l’ associazione per la tutela degli utenti e dei servizi pubblici, ha chiesto che venga aperta un’indagine sull’ospedale in cui la secondogenita della showgirl Belen Rodriguez è venuta al mondo, per sospette “interruzioni di pubblico servizio” e per “abuso d’ufficio”. Vediamo i dettagli che starebbero portando l’azienda ospedaliera sott’inchiesta. Il Codacons contro l’ospedale in cui è nata Luna Marì: ecco cosa sta succedendo La piccola Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 luglio 2021) Il Condacons, l’ associazione per la tutela degli utenti e dei servizi pubblici, ha chiesto che venga aperta un’indagine sulin cui la secondogenita della showgirlè venuta al mondo, per sospette “interruzioni di pubblico servizio” e per “abuso d’ufficio”. Vediamo i dettagli che starebbero portando l’azienda ospedaliera sott’inchiesta. Ilcontroin cui è: ecco cosa sta succedendo La piccola, figlia die ...

