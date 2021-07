Antognoni sul futuro: «Fiorentina? Spero di tornare in Federazione» (Di domenica 18 luglio 2021) Giancarlo Antognoni, ex dirigente della Fiorentina, ha commentato le voci che lo rivorrebbero in Federazione Giancarlo Antognoni, ex dirigente della Fiorentina, ha commentato le voci che lo rivorrebbero in Federazione. Le sue dichiarazioni. «Lo Spero. Mi piacerebbe davvero poiché penso che potrei essere utile. Il calcio, la vita sono davvero strani: tutto quanto mi è accaduto, è accaduto proprio in questi giorni così azzurri: l’11 luglio dell’82, a Madrid, sono diventato campione del mondo con l’Italia di Bearzot; l’11 luglio del 2021, a Wembley, l’Italia di Mancini ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Giancarlo, ex dirigente della, ha commentato le voci che lo rivorrebbero inGiancarlo, ex dirigente della, ha commentato le voci che lo rivorrebbero in. Le sue dichiarazioni. «Lo. Mi piacerebbe davvero poiché penso che potrei essere utile. Il calcio, la vita sono davvero strani: tutto quanto mi è accaduto, è accaduto proprio in questi giorni così azzurri: l’11 luglio dell’82, a Madrid, sono diventato campione del mondo con l’Italia di Bearzot; l’11 luglio del 2021, a Wembley, l’Italia di Mancini ...

