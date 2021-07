Alluvione in Germania, il governatore Laschet ride sul luogo della tragedia: è bufera. Lui: «Mi dispiace» (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora si stanno contando le vittime e i danni provacati dalle terribili inondazioni in Germania. Il bilancio dell'Alluvione è, al momento, di 156 morti e 670 feriti, ma sembra... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora si stanno contando le vittime e i danni provacati dalle terribili inondazioni in. Il bilancio dell'è, al momento, di 156 morti e 670 feriti, ma sembra...

Agenzia_Ansa : Alluvione in Germania, le immagini aeree della frana a Erftstadt-Blessem. Sale a oltre 100 il numero dei morti.… - sole24ore : Germania, la peggiore alluvione degli ultimi 100 anni rilancia il clima in campagna elettorale… - repubblica : Il delfino di Mekel ride sui luoghi del disastro: indignazione nel Paese - ubikurbs : RT @MMmarco0: Dopo la drammatica alluvione di ieri, questa mattina a Erftstadt si è aperta una voragine di grandi proporzioni che ha inghio… - ElioLannutti : Alluvione in Germania, il governatore Laschet ride sul luogo della tragedia: è bufera. Lui: «Mi dispiace» -