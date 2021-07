Abuso di alcol, assenza di partner, perdita di peso: la schiettezza del nonno è virale su TikTok (Di domenica 18 luglio 2021) I parenti hanno sempre dei modi particolari per dimostrare affetto, si sa. Ma quello che è successo ad una ragazza ventinovenne in Inghilterra col nonno novantenne ne ha dell’incredibile. Megan Elizabeth ha, infatti, ricevuto alcuni messaggi in cui il nonno mostrava sincera apprensione e preoccupazione per la sua vita sentimentale alla soglia dei trent’anni. Nell’SMS del nonno, diventato virale con oltre due milioni di visualizzazioni su TikTok dopo la pubblicazione da parte di Megan sui social, si legge “Sono il nonno. Ho letto un articolo che diceva che se non si trova un ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 luglio 2021) I parenti hanno sempre dei modi particolari per dimostrare affetto, si sa. Ma quello che è successo ad una ragazza ventinovenne in Inghilterra colnovantenne ne ha dell’incredibile. Megan Elizabeth ha, infatti, ricevuto alcuni messaggi in cui ilmostrava sincera apprensione e preoccupazione per la sua vita sentimentale alla soglia dei trent’anni. Nell’SMS del, diventatocon oltre due milioni di visualizzazioni sudopo la pubblicazione da parte di Megan sui social, si legge “Sono il. Ho letto un articolo che diceva che se non si trova un ...

