VIDEO F1 | Max Verstappen | “Mi prendo questi tre punti | strano fare la pole in questo modo”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 luglio 2021) L’olandese Maxpotrà fregiarsi nella sua carriera in F1 di essere stato il primo pilota del Circus a essersi imposto nella Sprint Race, format voluto dalla FIA per creare qualcosa di diverso nel weekend. Alla fine della fiera, però, in questa corsa di 100 km e di 17 giri a Silverstone (Gran Bretagna) vi è stato sostanzialmente la conferma dello status quo e Max è stato bravissimo ad approfittare di un non perfetto scatto al via di Lewis Hamilton per infilarlo alla prima curva e di fatto chiudere la partita per questa prova il cui risultato finale darà la griglia del GP tradizionale. “Qui è difficile superare, ma sono partito bene e c’è stata una bella lotta con ...