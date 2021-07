Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 luglio 2021)DEL 17 LUGLIOORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLE PRIME ORE DELLA MATTINA ALL’ALTEZZA DI LARGO PASSAMONTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA CON USCITA OBBLIGATORIA A SCALO SAN LORENZO.IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE CONGESTIONATO A PARTIRE DALLA TIBURTINA. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO, ABBIAMO CODE TRA PONTINA E LA ...