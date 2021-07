Ultime Notizie Roma del 17-07-2021 ore 18:10 (Di sabato 17 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale una sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno E brava il bilancio vittime del maltempo che sta devastando in questi giorni in Germania Olanda Belgio Lussemburgo e Svizzera il paese più colpito e la Germania Dov’è il numero delle persone morte a causa delle alluvioni è salito A 133 i totali morti in Europa sono oltre i 150 lo riferiscono fonti ufficiali tedeschi e tu non può dubitare che questa catastrofe dipende dal cambiamento climatico ha detto il Ministro dell’Interno un’alluvione con così tante vittime dispersi io non l’ho mai vista prima il ministro promesso aiuti alle varie colpite e sollecitato Maggiore impulso alle politiche ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 luglio 2021)dailynews radiogiornale una sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno E brava il bilancio vittime del maltempo che sta devastando in questi giorni in Germania Olanda Belgio Lussemburgo e Svizzera il paese più colpito e la Germania Dov’è il numero delle persone morte a causa delle alluvioni è salito A 133 i totali morti in Europa sono oltre i 150 lo riferiscono fonti ufficiali tedeschi e tu non può dubitare che questa catastrofe dipende dal cambiamento climatico ha detto il Ministro dell’Interno un’alluvione con così tante vittime dispersi io non l’ho mai vista prima il ministro promesso aiuti alle varie colpite e sollecitato Maggiore impulso alle politiche ...

