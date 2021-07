Rimborsi gonfiati, agli arbitri La Penna e Robilotta 13 mesi di sospensione, a Pasqua 16 (Di sabato 17 luglio 2021) La Commissione Disciplinare dell’Aia presieduta da Mauro Carboni ha reso note, ieri, le decisioni assunte in seguito all’inchiesta sul caso dei Rimborsi gonfiati da parte di tre arbitri di Serie A e B e da alcuni assistenti. Ne scrive il Corriere dello Sport. “Immediatamente sospesi, sono stati squalificati con pene da dodici a venti mesi. Tutti, si è saputo, presenteranno ricorso”. Il quotidiano sportivo riporta il dettaglio delle sanzioni: Federico La Penna e Ivan Robilotta sospesi dal 10 giugno 2021 al 9 luglio 2022, Fabrizio Pasqua dal 10 giugno 2021 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 luglio 2021) La Commissione Disciplinare dell’Aia presieduta da Mauro Carboni ha reso note, ieri, le decisioni assunte in seguito all’inchiesta sul caso deida parte di tredi Serie A e B e da alcuni assistenti. Ne scrive il Corriere dello Sport. “Immediatamente sospesi, sono stati squalificati con pene da dodici a venti. Tutti, si è saputo, presenteranno ricorso”. Il quotidiano sportivo riporta il detto delle sanzioni: Federico Lae Ivansospesi dal 10 giugno 2021 al 9 luglio 2022, Fabriziodal 10 giugno 2021 ...

